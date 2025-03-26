МИД России: Референдумы 2022 года поставили точку в территориальном вопросе.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нынешние руководители Украины не представляют интересов значительной части населения страны.
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