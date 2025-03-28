19 участков дорог отремонтировали и построили в Барнауле по нацпроекту в 2024 году

Мэр Барнаула Франк на отчёте перед депутатами БГД подвёл итоги дорожного строительства за 2024 год По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2024 году в Барнауле отремонтировали и построили 19 участков дорог на сумму 1,5 млрд рублей.