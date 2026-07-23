Александр Новиков объяснил, как администрация отрабатывает обращения жителей

Александр Новиков: Особое внимание уделяем платформе «Умный Смоленск». Обращения жителей, поступающие через неё, держу на личном контроле Жалобы и обращения смолян, а также выявленные в ходе обходов города замечания глава Смоленска Александр Новиков обсудил с начальниками территориальных управлений.
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