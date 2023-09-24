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Эфиопка Тигист Ассефа выиграла Берлинский марафон и установила мировой рекорд. В мужском зачете победил Элиуд Кипчоге

В это воскресенье в Берлине прошел Берлинский марафон – один из наиболее престижных марафонских забегов в мире.

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