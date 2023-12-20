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Фронт «затрясло» под Купянском: ВСУ не ожидали такой «наглости» у Клещеевки, стратегическое замыкание на Запорожском фронте

Фронт «затрясло» под Купянском: ВСУ не ожидали такой «наглости» у Клещеевки, стратегическое замыкание на Запорожском фронте

«Герани» вчера вечером нанесли удары по объектам в Одесской области. В ночное время в Харьковской области также проводились работы по целям ракетным оружием.

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Комментарии
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СГ
Светлана Грушкина
Дорогие ребята, наши дорогие бойцы! Бейте этих гадов, так чтобы Запад трепетал, чтобы вспомнили войну 1941-1945 года. Вспомнили, кто такой русский солдат. Спасибо вам огромное за вашу отвагу, смелость, за мой спокойный сон. Берегите себя. Удачи Вам. Господи,  береги от смерти и ранений наших бойцов, дай сил, здоровья и удачи. Желаю всём вернуться домой живыми и невредимыми.
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14 час.
А
Артем
&quot;на Роботино-Вербовой&quot; – Работино, через А; склонения: где? под Работином (если не в честь некоего Работина), под Веробовым, на участке Работино - Вербовое. Вот дальше же написали &quot;под Вербовым&quot;. Но вновь &quot;от Хромово&quot;, &quot;в селе Вязовое&quot;. Меня корёжит от этого правила (особенно &quot;в Кемерове, в городе Кемерове), но названия населённых пунктов склоняются, включая заканчивающиеся на &quot;-во&quot;, а также вне зависимости от упоминания город это или село. &quot;совершили стратегический замыкание&quot;...
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1 час.

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