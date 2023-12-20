Фронт «затрясло» под Купянском: ВСУ не ожидали такой «наглости» у Клещеевки, стратегическое замыкание на Запорожском фронте

Дорогие ребята, наши дорогие бойцы! Бейте этих гадов, так чтобы Запад трепетал, чтобы вспомнили войну 1941-1945 года. Вспомнили, кто такой русский солдат. Спасибо вам огромное за вашу отвагу, смелость, за мой спокойный сон. Берегите себя. Удачи Вам. Господи, береги от смерти и ранений наших бойцов, дай сил, здоровья и удачи. Желаю всём вернуться домой живыми и невредимыми.

А

Артем

"на Роботино-Вербовой" – Работино, через А; склонения: где? под Работином (если не в честь некоего Работина), под Веробовым, на участке Работино - Вербовое. Вот дальше же написали "под Вербовым". Но вновь "от Хромово", "в селе Вязовое". Меня корёжит от этого правила (особенно "в Кемерове, в городе Кемерове), но названия населённых пунктов склоняются, включая заканчивающиеся на "-во", а также вне зависимости от упоминания город это или село. "совершили стратегический замыкание"...