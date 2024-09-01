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В списках значатся: фонды стали сами создавать регистры орфанных пациентов

В списках значатся: фонды стали сами создавать регистры орфанных пациентов

Всё чаще благотворительные фонды самостоятельно создают регистры пациентов с орфанными и тяжелыми заболеваниями: уже несколько лет работает информационная система о людях с буллезным эпидермолизом, созданная за 50 млн рублей фондом «Дети-бабочки», прямо сейчас на ее основе создают регистры больных редкими формами рахита, нейробластомой и т.

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