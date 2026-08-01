День города начался с молебна святой Екатерине

Празднование Дня города стартовало с молебна у часовни святой Екатерины. Это становится новой традицией – второй год верующие приходят сюда, чтобы начать праздник общей молитвой небесной покровительнице уральской столицы.
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