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РИА Новый день

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День города начался с молебна святой Екатерине

День города начался с молебна святой Екатерине

Празднование Дня города стартовало с молебна у часовни святой Екатерины. Это становится новой традицией – второй год верующие приходят сюда, чтобы начать праздник общей молитвой небесной покровительнице уральской столицы.

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