Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 074 подписчика

Аналитики не увидели поводов для устойчивого роста российского рынка акций

Аналитики не увидели поводов для устойчивого роста российского рынка акций

Поводов для устойчивого роста российского фондового рынка, котировки которого выросли в последнее время после продолжительного падения, сейчас не видно, считает управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров, которого цитирует «Коммерсантъ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии