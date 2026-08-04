Аналитики не увидели поводов для устойчивого роста российского рынка акций

Поводов для устойчивого роста российского фондового рынка, котировки которого выросли в последнее время после продолжительного падения, сейчас не видно, считает управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров, которого цитирует «Коммерсантъ».
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