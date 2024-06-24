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За многовекторность придется заплатить 60 млрд долларов. Путин поставил Эрдогана в очень интересную позу

За многовекторность придется заплатить 60 млрд долларов. Путин поставил Эрдогана в очень интересную позу

Интересная жизнь с Vera Star Нашему старинному восточному другу Реджепу Эрдогану в ответ за недружелюбные действия из Кремля так больно щелкнули по носу, что звон стоит на весь мир.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Эрдоган забыл что обязан своей жизнь ВВП? Если  путч в Турции совершился бы, то вряд ли Эроган остался бы жив. Неблагодарный. Хочет ещё в БРИКС? Как член НАТО может быть в БРИКСе??? Эрдогана-Турцию после многолетних попыток даже в ЕС не принимают,хотя она член НАТО.
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14 час.
ВТ
Врам Тавризов
Почему не ограничить просто поставки дизеля хотя бы? Под предлогом летних ремонтов НПЗ Почему в лоб не сказать дипломатам то, что нужно было сказать ещё вчера? Все за бугром не стесняются тут же лупить нас хотя бы словами Что у нас за политес восточный ? Боимся обидеть толстокожих якобы невинных?
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12 час.
slava axmetov
РФ опять отпускает газ в долг.Ситуация с Украиной,Молдовой и другими странами ничему не научили.
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12 час.

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