За многовекторность придется заплатить 60 млрд долларов. Путин поставил Эрдогана в очень интересную позу

Эрдоган забыл что обязан своей жизнь ВВП? Если путч в Турции совершился бы, то вряд ли Эроган остался бы жив. Неблагодарный. Хочет ещё в БРИКС? Как член НАТО может быть в БРИКСе??? Эрдогана-Турцию после многолетних попыток даже в ЕС не принимают,хотя она член НАТО.

ВТ

Врам Тавризов

Почему не ограничить просто поставки дизеля хотя бы? Под предлогом летних ремонтов НПЗ Почему в лоб не сказать дипломатам то, что нужно было сказать ещё вчера? Все за бугром не стесняются тут же лупить нас хотя бы словами Что у нас за политес восточный ? Боимся обидеть толстокожих якобы невинных?