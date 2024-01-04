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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Джонсон исполнил постер-данк через Чета Холмгрена

Джейлен Джонсон исполнил постер-данк через Чета Холмгрена

Форвард «Атланты» вошел в трехсекундную зону по центру и в высоком прыжке вколотил сверху через центрового с ростом 216 сантиметров.

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