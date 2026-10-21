Урсула фон дер Ляйен © Valentyn Ogirenko/ReutersЕвросоюз не будет отменять энергетические санкции против России до прекращения украинского конфликта, несмотря на предпринятые президентом США Дональдом Трампом шаги по смягчению ограничений.
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