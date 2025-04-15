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15 лет Metro 2033, PlayStation 5 подорожает, Death Stranding 2 без боссфайтов, кооп в Dark Souls…

15 лет Metro 2033, PlayStation 5 подорожает, Death Stranding 2 без боссфайтов, кооп в Dark Souls…

Хидео Кодзима рассказал, что Death Stranding 2: On the Beach можно будет пройти без заруб с боссами; в Breath of the Wild и Tears of the Kingdom для Switch 2 можно будет чинить оружие, но через мобильное приложение; Sony повышает цены на базовую PlayStation 5; авторы Mandragora: Whispers of the Witch Tree представили стили игры за крестоносца и заклинателя; создатель My Friend Pedro назвал дату выхода своего нового про .

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