Офтальмолог рассказала, от чего можно ослепнуть

Во второй четверг октября по инициативе ВОЗ во всех странах отмечают Всемирный день зрения. По данным организации, у более двух миллиардов человек во всем мире, в том числе у 19 миллионов детей, диагностированы болезни глаз.
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