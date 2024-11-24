В Кремле подтвердили, что обновленная ядерная доктрина РФ является сигналом для США

По словам Пескова, администрация Байдена проводит эскалацию конфликта на УкраинеПрезиденту России Владимиру Путину приходится отвечать на эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией Вашингтона, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии