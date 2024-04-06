Арктика в надежде: почему северному агропрому нужна сверхподдержка

Трудности, которые испытывает северный агропром, а также проблемы, которые может создать для арктического сельского хозяйства таяние вечной мерзлоты, обсуждались на выездном заседании комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в Салехарде.