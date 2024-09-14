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В Екатеринбурге водитель-курьер "Яндекс доставки" пытался украсть полмиллиона рублей у пенсионера

В Екатеринбурге водитель-курьер "Яндекс доставки" пытался украсть полмиллиона рублей у пенсионера

Предотвратить кражу удалось благодаря неравнодушным сотрудникам банка.В Екатеринбурге водитель-курьер вместе с подельником "Яндекс доставки" пытался украсть полмиллиона рублей у 84-летнего пенсионера.

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