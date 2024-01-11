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Кандидат в президенты Финляндии Стубб пообещал не общаться с руководством России

Кандидат в президенты Финляндии Стубб пообещал не общаться с руководством России

Кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб заявил, что не намерен в случае победы на выборах главы государства поддерживать политические отношения с руководством России до завершения конфликта на Украине, передает Reuters.

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