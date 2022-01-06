В Новошахтинске выявлено шесть новых случаев коронавируса

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 277 и на утро 4 января нарастающим итогом достигло 195209.
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