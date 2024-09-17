Экс-адвокат Пашаев задержан за мошенничество по делу Блиновских

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева — ему вменяют то, что он за деньги пообещал освободить Елену и Алексея Блиновских от уголовного преследования.
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