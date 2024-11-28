Challenges: Франция хочет создать ракету с дальностью более тысячи км

Франция планирует создать новую баллистическую ракету наземного базирования, дальность действия которой будет значительно превышать тысячу километров, пишет издание Challenges со ссылкой на собственные источники.
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