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    А я ещё любила просто влажный хлеб с сахаром. И горбушечка, натёртая чесноком с солью.Деликатесы родом ...
  • Алесса Исаева
    А как же белый хлеб со сливочным маслом и сахаром сверху. :) вместо масла можно сметану.Деликатесы родом ...

Деликатесы родом из детства, которые вкуснее любых современных лакомств

Деликатесы родом из детства, которые вкуснее любых современных лакомств

Те люди, которые жили в советское время, помнят, что тогда в магазинах не было такого изобилия товаров, как сейчас.

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Алесса Исаева
А как же белый хлеб со сливочным маслом и сахаром сверху. :) вместо масла можно сметану.
Оксана Колесникова
А я ещё любила просто влажный хлеб с сахаром. И горбушечка, натёртая чесноком с солью.

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