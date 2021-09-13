Деликатесы родом из детства, которые вкуснее любых современных лакомств

Оксана КолесниковаДети и семьяДеликатесы родом из детства, которые вкуснее любых современных лакомствТе люди, которые жили в советское время, помнят, что тогда в магазинах не было такого изобилия товаров, как сейчас.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлесса ИсаеваА как же белый хлеб со сливочным маслом и сахаром сверху. :) вместо масла можно сметану.Оксана КолесниковаА я ещё любила просто влажный хлеб с сахаром. И горбушечка, натёртая чесноком с солью.Комментировать
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