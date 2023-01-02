Германия поставит Киеву дивизион новейших САУ, которых нет даже в вооружённых силах ФРГ

Немецкая компания Kraus-Maffei Wegmann начала производство самоходных артиллерийских установок (САУ) Boxer RCH-155 для ВСУ – всего 18 единиц, что соответствует штатному артиллерийскому дивизиону или батальону, если оперировать натовскими терминами.