Разработчик Star Wars Outlaws заявляет, что планеты не будут доступны мгновенно, исс...

Разработчик Star Wars Outlaws заявляет, что планеты не будут доступны мгновенно, исследование “крайне приветствуется”Хотя на прохождение Star Wars Outlaws от Massive Entertainment не понадобится слишком много времени, это все равно значительный опыт открытого мира.
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