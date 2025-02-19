США провели испытания новой дальнобойной высокоточной ракеты

САНТА-ФЕ (ИА Реалист). Пентагон сообщил об успешных испытаниях новой оборонной системы. Как отметила пресс-служба Министерства обороны США, тестирование нового вооружения проводилось 12 февраля на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в пустынях Нью-Мексико.
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