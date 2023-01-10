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dikGAZETE: “В 2023 году мы можем стать свидетелями войны Зеленского с украинскими олигархами”

dikGAZETE: “В 2023 году мы можем стать свидетелями войны Зеленского с украинскими олигархами”

В 2023 году президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить война с украинскими олигархами, пишет колумнист турецкого издания dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

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