МИД РФ заявил, что Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года

В МИД РФ резко осудили сегодняшнюю террористическую атаку ВСУ на многолюдный рынок в городе Алешки Херсонской области, подчеркнув, что Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года.
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