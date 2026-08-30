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The Eurasia Daily news agency

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Five regions of Russia are under threat of UAV attacks and APU missiles

Five regions of Russia are under threat of UAV attacks and APU missiles

Five regions of Russia are under threat of UAV attacks and APU missiles. This is reported by TASS. According to available data, over the past day, alarms in connection with threats from the air really covered at least five regions of Russia, and the nature of the threat varied depending on the region.

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