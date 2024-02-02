Подоляк призвал ВСУ сменить тактику из-за нехватки оружия

Над армией довлеет негативный эффект после провала контрнаступления.Украинские вооруженные подразделения все еще находятся под сильным негативным давлением, оставшимся после провала летнего контрнаступления прошлого года.
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