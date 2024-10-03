Фото: Freepik.com Раньше не брали на работу людей старше 50 лет, но нынче всё изменилось. Впрочем, давайте по порядку.
Раньше 50-летних на работу не брали. Теперь умоляют выйти: История Петровича
Комментарии
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Evgenija Palette
!!!!!! Именно так - всюду царит профнепригодность... И не только тех, кто сидит в "кадрах", но и тех, кто их туда посадил...
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3 час.
Дима Качусов
раз человек обладает такими качествами,то почему бы ему не побыть самозанятым ?!
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2 час.
АК
Алекс Кузь
Все идёт хорошо. Идиоты от либерализма сойдут с дороги жизни, если на них не станут работать . Нет профсоюза, считай нет культуры производства. Работодатель без профсоюза - дикари, не достойный для дохода.
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31 мин.
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