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СБУ и ГУР палили друг в друга, чтобы понравиться Кремлю – Бортник

СБУ и ГУР палили друг в друга, чтобы понравиться Кремлю – Бортник

Украинский политолог Руслан Бортник поражен заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что конфликт на Украине может быть урегулирован на двусторонних переговорах Москвы и Киева.

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