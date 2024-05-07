Одна из главных модных вечеринок, к которой знаменитости готовятся с особой тщательностью, началась. Конечно, это Met Gala — ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.
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