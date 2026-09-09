Мэра Нью-Йорка пытаются не допустить на церемонию 9/11

TNS/Sipa USA/ТАSS Петиция с требованием не допускать мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани на памятное мероприятие в 25-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года собрала свыше 100 тысяч подписей.
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