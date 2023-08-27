Когда говорят, что в разбившемся самолете в Тверской области погибли все главные командиры Вагнера, то хочется сказать, что это - не совсем так.
Кто они, главные командиры Вагнера, оставшиеся в живых
Комментарии
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Борис Виленский
Оставшиеся музыканты отомстят за своих товарищей. По другому быть не может.
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11 час.
ВС
Василий Садайло
Кого порекомендует Медведев Д. А. того и изберут, скорее всего Седого.
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9 час.
Людмила Лиханова
Удачи Вагнеру в тяжелой работе во славу России. Храни их Господь.
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9 час.
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