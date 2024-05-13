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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капелло о Де Дзерби в «Милане»: «Что он выиграл за свою карьеру? Только один кубок на Украине. Я бы отнес его к 3-му эшелону тренеров»

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что нынешний главный тренер «Брайтона» интересен «Милану». «Де Дзерби я бы отнес к третьему эшелону.

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