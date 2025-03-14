В Джакарте состоится бизнес-форум Россия – Индонезия

14–15 апреля 2025 года в столице Индонезии Джакарте состоится бизнес-форум Россия – Индонезия. Он пройдет на полях 13-го заседания российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.
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