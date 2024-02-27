Следком проверяет информацию о самозахвате мигрантами квартиры в Раменском

Тем временем выясняется, что такие захваты местные коммунальщики организовывали регулярно.Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову провести проверку по информации о самозахвате мигрантами квартиры умершего жителя поселка Тельманово в Раменском районе Подмосковья.