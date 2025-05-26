Алексей Тан

Битва спецслужб: С кем русские схлестнулись прямо сейчас? ========== С той же самой ЗАРАЗОЙ, с которой она схлеснулась в НАЧАЛЕ 20-ого века ...в 40-вые и в 90-стые... мы и сейчас видим эту МЕРЗОСТЬ (заразу).. во всех СМИ ТВ и на подмостках... а так же в Думе и СФ.... СИОНИСТЫ, они проникли во все сферы..... КРОМЕ ФРОНТА И РАЙОНОВ, где идут... боевые действия!.