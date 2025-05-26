Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Недруги готовят новые проблемы для России. Прямо сейчас идёт битва спецслужб: с кем русские схлестнулись на этот раз? Отвечаем в материале Царьграда.
Битва спецслужб: С кем русские схлестнулись прямо сейчас?
Комментарии
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Амара Карпова
Вонючие англосаксы гадят как всегда🤮💩ФСБ молодцы ребята👍😎сколько еще таких конченных тварей поймать им😱Удачи ребятам👊🙏
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16 час.
ВЖ
Ванька Жуков
А эти самые наглоспецслужбы неприкасаемая каста, как в Индии?
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16 час.
Алексей Тан
Битва спецслужб: С кем русские схлестнулись прямо сейчас? ========== С той же самой ЗАРАЗОЙ, с которой она схлеснулась в НАЧАЛЕ 20-ого века ...в 40-вые и в 90-стые... мы и сейчас видим эту МЕРЗОСТЬ (заразу).. во всех СМИ ТВ и на подмостках... а так же в Думе и СФ.... СИОНИСТЫ, они проникли во все сферы..... КРОМЕ ФРОНТА И РАЙОНОВ, где идут... боевые действия!.
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13 час.
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