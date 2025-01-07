В России предложили вернуть выплаты пенсий как в СССР: В Госдуме оперативно ответили

Ну вот тут порылся в инете и сразу усё стало понятно как белый день . Очередной популистский пиар для сбора голосов на следующие выборы . А кого рожна он раньше молчал ? И цифры за уши притянуты без учёта демографической ямы начиная с восьмидесятых

Александр Ляшенко

Надо честно говорить о пенсионерах.Не надо всех под одну гребёнку,есть категория пенсионеров, типа цыган, нигде толком не работали, другие работали абы как, третьи работали на себя,и вот они сегодня требуют громче всех, повышения им пенсии.Чем и пользуются очень юркие депутаты, они "услышали глас народа" и пошло поехало.Без анализа их трудовой деятельности, зато с надрывом, на нервах, как им тяжело на пенсии.Но при близком рассмотрении, у многих этих пенсионеров, пенсия превышает их прежний заработок!Но этот факт никак ими не комментируется, всё покрывается "инфляцией".Размер заработанной Пенсии, конечно, надо пересматривать. и именно с учётом трудовой характеристики пенсионера.А критерии Т.Х. необходимо разработать ,учитывая весь спектр соискателей пенсии.Значит взрослому населению надо предложить проект будущей реформы пенсионного обеспечения.