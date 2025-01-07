Страна и люди
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Страна и люди

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В России предложили вернуть выплаты пенсий как в СССР: В Госдуме оперативно ответили

В России предложили вернуть выплаты пенсий как в СССР: В Госдуме оперативно ответили

Царьград Nikolay Gyngazov, Николай/Globallookpress В России необходимо снизить пенсионный возраст до уровня, установленного до пенсионной реформы: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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Комментарии
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Юрий Ковалев
Ну вот тут порылся в инете и сразу усё стало понятно как белый день . Очередной популистский пиар для сбора голосов на следующие выборы . А кого рожна он раньше молчал ? И цифры за уши притянуты без учёта демографической ямы начиная с восьмидесятых
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18 час.
Александр Ляшенко
Надо честно говорить о пенсионерах.Не надо всех под одну гребёнку,есть категория пенсионеров, типа цыган, нигде толком не работали, другие работали абы как, третьи работали на себя,и вот они сегодня требуют громче всех, повышения им пенсии.Чем и пользуются очень юркие депутаты, они &quot;услышали глас народа&quot; и пошло поехало.Без анализа их трудовой деятельности, зато с надрывом, на нервах, как им тяжело на пенсии.Но при близком рассмотрении, у многих этих пенсионеров, пенсия превышает их прежний заработок!Но этот факт никак ими не комментируется, всё покрывается &quot;инфляцией&quot;.Размер заработанной Пенсии, конечно, надо пересматривать. и именно с учётом трудовой характеристики пенсионера.А критерии Т.Х. необходимо разработать ,учитывая весь спектр соискателей пенсии.Значит взрослому населению надо предложить проект будущей реформы пенсионного обеспечения.
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12 час.

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