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Серьезное поражение: почему ВСУ боятся оставить Артемовск, несмотря на огромные потери

Серьезное поражение: почему ВСУ боятся оставить Артемовск, несмотря на огромные потери

Ситуация для ВСУ в Артемовске складывается удручающая. Донецкие военкоры предполагают, что штаб группировки ВСУ уже готовят к выводу из города, то есть готовится оставление самого Артемовска, как было с Северодонецком и Лисичанском этим летом.

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