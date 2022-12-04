Серьезное поражение: почему ВСУ боятся оставить Артемовск, несмотря на огромные потери

Ситуация для ВСУ в Артемовске складывается удручающая. Донецкие военкоры предполагают, что штаб группировки ВСУ уже готовят к выводу из города, то есть готовится оставление самого Артемовска, как было с Северодонецком и Лисичанском этим летом.