Сербия: кто выигрывает?

Начну с исправления ошибки, допущенной мною в предыдущем материале «Идееспособность». Упомянутое в нем пророчество «Европа будет единой, пока она коллективно выигрывает» принадлежит британскому премьеру Гарольду Вильсону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии