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Угроза войны с НАТО и третьей мировой высока, как во времена Карибского кризиса, — Медведев

Угроза войны с НАТО и третьей мировой высока, как во времена Карибского кризиса, — Медведев

 Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую войну сегодня столь же реальна, как и во времена Карибского кризиса.

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