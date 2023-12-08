Угроза войны с НАТО и третьей мировой высока, как во времена Карибского кризиса, — Медведев

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую войну сегодня столь же реальна, как и во времена Карибского кризиса.
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