Оливковое или подсолнечное: какое масло полезнее?

Нам часто твердят, что оливковое масло намного полезнее чем подсолнечное. Но почему же оливковое масло полезнее и насколько? Давайте сегодня поговорим об этом и разберемся какое масло выбрать и какое принесет больше пользы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)