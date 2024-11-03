Минобороны показало работу поисково-спасательной группы на Ми-8ПСГ

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52, Ми-28, Ми-35, которые выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области сопровождают военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ.
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