Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Минобороны показало работу поисково-спасательной группы на Ми-8ПСГ

Минобороны показало работу поисково-спасательной группы на Ми-8ПСГ

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52, Ми-28, Ми-35, которые выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области сопровождают военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ.

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