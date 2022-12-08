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Голикова уточнила размер дополнительных выплат медработникам с 2023 года: врачам первичного звена — 14,5 тысяч рублей

Голикова уточнила размер дополнительных выплат медработникам с 2023 года: врачам первичного звена — 14,5 тысяч рублей

Владимир Путин 7 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что с 1 января 2023 года правительство начнет дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой медицинской помощи.

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