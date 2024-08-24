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ВС РФ дроном «КУБ» уничтожили гаубицу ВСУ с боекомплектом на правобережье Днепра

ВС РФ дроном «КУБ» уничтожили гаубицу ВСУ с боекомплектом на правобережье Днепра

Подразделения беспилотной авиации активно применяют ударные беспилотники «КУБб» для уничтожения боевой техники и складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра в Херсонской области.

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