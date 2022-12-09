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Джейлен Грин завершил первую половину матча со «Сперс» 3-очковым с одной ноги под сирену

Джейлен Грин завершил первую половину матча со «Сперс» 3-очковым с одной ноги под сирену

Форвард «Хьюстона» Джейлен Грин стал автором эффектного «баззера» в матче с «Сан-Антонио». Грин завершил первую половину встречи 3-очковым броском с одной ноги под сирену.

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