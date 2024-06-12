Накануне Дня России Путин заслушал сводки с фронта от Герасимова и Белоусова

Президент России провёл вечернее совещание с руководством армии и военных округов.Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, накануне Дня России, вечером 11 июня, на совещании у Путина присутствовали глава Минобороны Белоусов, глава Генштаба Герасимов, а также командующие округами.
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