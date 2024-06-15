Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Тумаков
    Даже по скромным подсчетам активов России, стоимость 1 рубля составляет 70 центов, а россиянам втюхивают 1 доллар за ...Золото против сан...
  • Россиянин
    Кто то из чиновников рвет удилы. Не по его вышло.Власти Перми план...
  • Михаил Еграшин
    Тахограф? Отсутствие жопиэс и голонац в тех. неисправности включите. А ещё водиле - организацию преступного сообществ...В Челябинске 40 д...

В России введут новые правила регистрации автомобилей в ГАИ

В России введут новые правила регистрации автомобилей в ГАИ

Летом Госдума рассмотрит во втором чтении изменения в законы о регистрации авто и оформления ОСАГО.Правила регистрации автомобилей в подразделениях Госавтоинспекции, а также закон об ОСАГО планируют существенно изменить в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх