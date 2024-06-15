В России введут новые правила регистрации автомобилей в ГАИ

Летом Госдума рассмотрит во втором чтении изменения в законы о регистрации авто и оформления ОСАГО.Правила регистрации автомобилей в подразделениях Госавтоинспекции, а также закон об ОСАГО планируют существенно изменить в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии