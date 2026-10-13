Как выжить упав с высоты в несколько километров

Аэродинамика человеческого тела такова, что скорость при падении достигает 40-43 м/с. Забавно, но своего максимума вы достигните выпав уже с пятого этажа — можно сказать, что для выживания совершенно неважно, летите ли вы из окна или с километровой высоты.