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ЦРУ знало о готовящемся подрыве «Северных потоков» и не стало мешать

ЦРУ знало о готовящемся подрыве «Северных потоков» и не стало мешать

ЦРУ знало о подготовке подрыва «Северных потоков» и не выступало против.Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) было осведомлено о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» и на начальном этапе не выступало против операции, информирует ТАСС.

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