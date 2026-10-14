ЦРУ знало о готовящемся подрыве «Северных потоков» и не стало мешать

ЦРУ знало о подготовке подрыва «Северных потоков» и не выступало против.Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) было осведомлено о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» и на начальном этапе не выступало против операции, информирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Магаданской обл...
- Представители ЕС ...
- Песков заявил об ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым